Merve Dinçel Kavurat çeyrek finale yükseldi!
Merve Dinçel Kavurat, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi! Milli tekvandocu, kadınlar 49 kg son 16 turunda İtalyan rakibi Ilenia Elisabetta Matonti'yi 2-0 mağlup etti
Giriş: 07.08.2024 - 14:17 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:17
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 49kg son 16 turunda İtalya'dan Ilennia Elisabetta Matonti'yi 5-1 ve 3-1 raund sonuçlarıyla 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Sporcumuz, çeyrek finalde Çin'den Quing Guo ile saat 15.45'te karşılaşacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ