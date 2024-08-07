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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Merve Dinçel Kavurat çeyrek finale yükseldi! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Merve Dinçel Kavurat çeyrek finale yükseldi!

        Merve Dinçel Kavurat, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi! Milli tekvandocu, kadınlar 49 kg son 16 turunda İtalyan rakibi Ilenia Elisabetta Matonti'yi 2-0 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.08.2024 - 14:17 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:17
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        Merve Dinçel Kavurat çeyrek finalde!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 49kg son 16 turunda İtalya'dan Ilennia Elisabetta Matonti'yi 5-1 ve 3-1 raund sonuçlarıyla 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

        Sporcumuz, çeyrek finalde Çin'den Quing Guo ile saat 15.45'te karşılaşacak.

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