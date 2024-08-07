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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Merve Dinçel Kavurat olimpiyat 5'incisi oldu! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Merve Dinçel Kavurat olimpiyat 5'incisi oldu!

        Milli tekvandocumuz Merve Dinçel Kavurat, bronz madalya maçında Lena Stojkovic'e 2-0 mağlup oldu ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 5. sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 22:15 Güncelleme: 07.08.2024 - 22:15
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        Merve Dinçel Kavurat, olimpiyat 5.'si!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 49 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, bronz madalya maçını kaybetti.

        Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 49 kiloda çeyrek finalde yenildiği Çinli Quing Guo finale çıktığı için repesajda mücadele etme hakkı kazandı.

        Repesajdaki ilk maçında mülteci takımı kadrosunda yer alan Dino Pouryounes Langeroudi'yi yenen Merve Dinçel Kavurat, bronz madalya için Hırvat Lena Stojkovic ile karşı karşıya geldi.

        Rakibine 2-0 mağlup olarak bronz madalya şansını kaybeden Merve Dinçel Kavurat, oyunları beşinci tamamladı.

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