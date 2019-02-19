Ayak üstü sohbet eden güzel oyuncu, 8 Mart Kadınlar Günü için 20 ünlü isimle birlikte İTÜ Mühendislik bölümünde okuyan genç kızların eğitimlerine harcanacak yardım projesinde olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Oflaz, "Çok güzel bir iş için geldim Nişantaşı'na. 8 Mart Dünya Kadınlar günü için toplanıyoruz. 20 kişilik oyuncu arkadaşımız var. Bu proje için kıyafet provası için geldim. Böyle anlamlı bir projede yer aldığım için çok heyecanlıyım. Bu tür anlamlı projelerde hep yer almak istiyorum. Günün anlamı büyük ve yardım gideceği yerde anlamı çok önemli. İTÜ mezunlar derneği gidiyor geliri. İTÜ mühendislik bölümünde okuyan genç kızların eğitimlerine gidecek. Biletlerimiz de Biletix'den devam ediyor" diye konuştu.

Sürekli Uludağ'a tatile giden güzel oyuncu Merve Oflaz,"Kar sporunu sevdiğim için sürekli Uludağ'da tatil yapıyorum. En büyük keyfim kar sporları"dedi.