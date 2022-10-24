Merve Özbey: Ani bir şekilde karar verdim!

Merve Özbey, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oğlu Emir'in doğumundan sonra ilk konseri olduğunu belirten Özbey, "Yaklaşık üç aydır sahnelerden uzaktım. Şimdi her şey çok yolunda ve oğlumun da sağlığı yerinde. O yüzden ben de işimin başına döndüm. Konserlerimiz tam gaz devam edecek" dedi.
"SAĞLIKLI BESLENDİM"
"Kısa sürede eski formunuza dönmüşsünüz. Bir sırrınız var mı?" sorusunu yanıtlayan Özbey, "Evin içindeki koşturmadan kaynaklı bir durum bu. Tabii bir de sağlıklı beslendim" ifadelerini kullandı.
"ANİ BİR ŞEKİLDE KARAR VERDİM"
Ünlü şarkıcı, yeni saç stili hakkında, "İki çocuktan sonra biraz değişiklik yapmak istedim. Aslında yapacağım her şey için ekiple birlikte karar veririm ama bu sefer ani bir şekilde anlık karar verdim. 'Kökü bende, kes gitsin!' dedim" açıklamasında bulundu.
"KISKANÇLIK OLMADI"
"Emir'in doğumuyla Elif abla oldu. Kardeşini kıskanıyor mu?" sorusuna cevap veren Merve Özbey, "Hiç öyle bir şey olmadı. Sabah uyanır uyanmaz kardeşinin odasına gidiyor ve 'Emiii!' diye sesleniyor. Çocuğun adı 'Emi' kaldı. Elif kardeşini göremeyip, ona dokunamadığı zaman sıkıntı yaşıyoruz" şeklinde konuştu.
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