Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, tatilde tavla oynayıp, bol bol kayak yaptıklarını ifade eden Merve Özbey, "Yoğun iş temposundan dinlenmeye fırsat bulamıyorduk. Uludağ'da bir günlük de olsa tatil yapmış sayılırız" şeklinde konuştu.

Sevgilisiyle vakit geçirmekten çok mutlu olduğunu belirten Merve Özbey'in iki günlük Uludağ kaçamağı boyunca Kenan Koçak ile yan yana fotoğraf vermek istememesi dikkat çekti.