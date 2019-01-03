Merve Taşkın'dan kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl pozu

03.01.2019 - 08:45 | Güncelleme:

Merve Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Taşkın'ın "Yeni yıl hepinize aşk, mutluluk, sağlık, huzur, para getirsin. Sevdiğiniz kadar sevilin" notuyla yaptığı paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı

  • 1 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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    Merve Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia eden Taşkın, bu kez kırmızı iç çamaşırıyla yeni yıl pozu verdi. 

  • 2 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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    Merve Taşkın, bu paylaşımına, "Happy new year... Yeni yıl hepinize aşk, mutluluk, sağlık, huzur, para getirsin. Sevdiğiniz kadar sevilin. 2019 ve diğer tüm yıllarınızın güzel geçmesi dileğiyle sizi seviyorum" notu düştü. Taşkın'ın pozu çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

  • 3 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 4 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 5 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 6 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 7 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 8 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 9 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 10 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 11 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 12 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 13 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 14 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 15 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 16 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 17 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 18 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 19 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 20 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 21 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 22 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 23 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 24 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 25 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 26 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 27 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 28 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 29 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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  • 30 Merve Taşkın'dan olay poz: Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl fotoğrafı
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