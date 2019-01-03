2 | 30

Merve Taşkın, bu paylaşımına, "Happy new year... Yeni yıl hepinize aşk, mutluluk, sağlık, huzur, para getirsin. Sevdiğiniz kadar sevilin. 2019 ve diğer tüm yıllarınızın güzel geçmesi dileğiyle sizi seviyorum" notu düştü. Taşkın'ın pozu çok sayıda yorum ve beğeni aldı.