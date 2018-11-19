Merve Taşkın'ın bornozlu pozu sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia ederek gündeme gelen sosyetik güzel Merve Taşkın, bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Taşkın'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı