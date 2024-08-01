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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Meryem Bekmez 20 kilometre yürüyüş yarışını 40'ıncı tamamladı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Meryem Bekmez 20 kilometre yürüyüş yarışını 40'ıncı tamamladı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atlet Meryem Bekmez, 20 kilometre yürüyüş yarışını 40'ıncı tamamlayarak Paris 2024'e veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 13:40 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:40
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        Meryem Bekmez yarışı 40. tamamladı!
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        Fransa'nın başkenti Paris'teki Trocadero Meydanı'nda atletizm branşında kadınlar 20 kilometre yürüyüş yarışı yapıldı.

        Milli atlet Meryem Bekmez, 1.38.06'lık derecesiyle 40'ıncı oldu ve organizasyona veda etti.

        Bu kategoride Çinli Jiayu Yang 1.25.54 ile altın madalyanın sahibi olurken İspanyol Maria Perez 1.26.19 ile gümüş, Avustralyalı Jamima Montag da 1.26.25 ile bronz madalya kazandı.

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