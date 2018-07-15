Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 156 ülkenin katılımıyla gerçekleşen şampiyonanın 5. gününde Meryem Bekmez, 10 bin metre pist yürüyüşü finalini ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Aynı finalde yarışan Ayşe Tekdal ise sekizincilik elde etti.

Şevval Ayaz ise 100 metre engellide 13.28'lik derecesiyle finale kaldı. Bunu başaran ilk Türk atlet konumuna gelen ve yarın finalde madalya mücadelesi verecek Ayaz, Nevin Yanıt'a ait 13 yıllık Türkiye rekorunu da yeniledi.

800 metre yarı finalinde serisini altıncı sırada bitiren Mehmet Çelik ise 1:48.53’lük derecesiyle Türkiye 18 yaş altı rekorunu yeniledi. Geçen hafta katıldığı 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası finalinde 1:49.44'lük derecesiyle rekoru ele geçiren milli sporcu, yeni derecesiyle Türkiye'nin tüm zamanlar 800 metre listesinde ise yedinci sıraya yükseldi.

Öte yandan, Akın Özyürek, Mahsum Korkmaz, İlyas Çanakçı ve Ahmet Kasap'ın yer aldığı 4×400 metre bayrak takımı ise 3:09.87'lik süresiyle sıralamada 11. oldu ve finale kalamadı.