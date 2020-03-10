AA

Meryem Tahnal "eziyet çektirerek" öldürülmüş



- Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 12 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davanın gerekçeli kararında, maktulün uzun süre aç bırakıldığı ve soğukta yatırıldığı, bu hususların ölümü meydana getirmesi neticesinde "eziyet çektirerek" öldürüldüğü sonucuna varıldığı belirtildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 12 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael'in "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesinin ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, sanık Tuncer Ustael'in maktul Meryem Tahnal'ı yaklaşık 5-6 ay boyunca bazen günde birden fazla kez olmak üzere darbettiği belirtildi.

Gerekçeli kararda, aynı dönemde maktulün aç bırakıldığı aktarılarak, "Bunun dışında maktulün öldüğü tarih olan aralık ayında, arabanın dışında açık havada yatırıldığı da anlaşılmaktadır. Tanıklar da maktulü yine aralık ayında ağaca bağlı bir şekilde gördüklerini açıklamışlardır." ifadesine yer verildi.

- Tahnal'ın 20 Aralık 2008'de öldüğü kabul edildi

Meryem Tahnal'ın cesedinin 2011-2018 yıllarında yapılan aramalara rağmen bulunamadığı belirtilen gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"Hava Palu ve diğer bazı çocuklar Meryem Tahnal'ın, Tuncer Ustael'in darbetmesi, aç bırakması ve soğukta yatırması sonucunda ölerek gömüldüğünü belirtmişlerdir. Mahkememizce bu anlatımın, dosyadaki diğer delillerle uyuştuğu ve samimi olduğu kabul edilmiştir. Öte yandan 20 Aralık 2008'den itibaren Meryem Tahnal'ın hayatta olduğuna dair hiçbir belirti bulunmamaktadır. Ne kendisini bir gören olmuş, ne de yaşadığına dair herhangi bir kayıt bulunmuştur. Maktulün telefon görüşmesi, bankadan para çekmesi, herhangi bir sağlık kuruluna başvurması gibi hiçbir kayıt yoktur. Olayın üzerinden zaman geçmiş olması ve o çevrede yaşanan yeni yapılaşma dikkate alındığında maktulün cesedine ulaşılamaması normaldir. Bu gerekçelerle maktulün 20 Aralık 2008'de öldüğü kabul edilmiştir."

- Aile, Tahnal'a kötü muameleye ses çıkarmamış

Gerekçeli kararda, tüm bu nedenlerle sanık Tuncer Ustael'in maktul Meryem Tahnal'ı kasten öldürdüğü kabul edildiği vurgulanarak, sanığın eylemi bizzat kendi gerçekleştirdiği ve sonuçlandırdığı, diğer sanıklar Hava, Ayşe Palu, İsa ve Fatih Palu ile Emine Ustael'in maktulü darbettikleri konusunda herhangi bir delil olmadığı ancak Ustael'in maktule yönelik eylemlerine engel olmadıkları, ölüm olayını gizlemek için çaba gösterdikleri ve polisi yanıltıcı beyanda bulundukları anlatıldı.

Maktulün eziyet çektirerek öldürüldüğü sonucuna varıldığı belirtilen gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Maktulün, sanık Tuncer Ustael tarafından 5-6 ay süreyle sürekli darbedilmesi, sık sık ve uzun süreli aç bırakılması ve soğukta yatırılması sonucu öldüğü anlaşılmaktadır. Özellikle maktulün uzun süre aç bırakılması ve soğukta yatırılması ve bu hususların ölümü meydana getirmesi karşısında maktulün eziyet çektirilerek öldürüldüğü sonucuna varılmıştır. Bu nedenle sanıkların TCK'nin 82/1-b maddesi uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmiştir."

- Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, 13 Şubat'ta açıkladığı kararında, sanık Tuncer Ustael'in, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Heyet, Emine Ustael ile Hava, İsa ve Ayşe Palu'yu, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapse mahkum etmişti.

Fatih Palu'ya suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası veren heyet, sanığın tahliyesine karar vermişti.