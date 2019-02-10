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"HAYATIMDA BİR KERE EVLENSEM MUTLU OLURUM"

Uzerli, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, “İlerde beraber olacağım kişi şu an dünyanın bir yerinde yaşıyor. Hayatımda bir kere evlensem mutlu olurum. Bugüne kadar kimseye karşı böyle bir şey hissetmedim. Kendisiyle barışık bir insan karşıma çıkacaktır diye düşünüyorum. Hayatıma girecek olan kişinin kızım Lara ile de iyi bir iletişimde olması gerekir” demişti.