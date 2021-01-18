Mesafe tanımayan 'Kovidspor': Dünya spor sahalarından yansıyan görüntüleri tartışıyor

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Süper Lig'in 19. haftasında Vodafone Park'ta oynanan derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın aldığı net galibiyet kadar, Beşiktaşlı futbolcuların karşılaşma sonrasında soyunma odasında verdiği 'maskesiz, mesafesiz' galibiyet pozu da dikkat çekti. Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe soyunma odalarından da benzer fotoğraflar kamuoyuna yansımıştı.

TFF talimatnamesinde yedek kulübelerinde maske takılması zorunlu tutulmuş ancak teknik sorumlular bu zorunluluktan muaf tutulmuştu. TFF'nin aldığı tedbirlerde soyunma odalarına ilişkin bir zorunluluk ise bulunmuyor.

Bilindiği üzere Süper Lig'de uygulanan Kovid-19 tedbirlerine göre, futbolcular maç seramonisinde mesafe kurallarına uygun şekilde diziliyor ve yedek kulübesindeki futbolcular da maske takıyor.

Ancak bu görüntülerin aksine soyunma odalarından gelen fotoğraflar ve gol sevinçleri milyonlarca kişinin odak noktası olan spor sahalarındaki önlemlerin de tartışılmasına neden oluyor.

İNGİLTERE FUTBOLUNDA DA GÜNDEM MESAFE

Kovid-19 salgınının en ağır şekilde hissedildiği ülkelerden biri olan İngiltere'de de, futbol sahalarında verilen görüntüler önemli gündem maddelerinden biri olarak tartışılıyor.

Son olarak Premier Lig CEO'su Richard Masters, tüm kulüplere mektup göndererek futbolcuların kurallara uymasını istedi.

Masters, yazdığı mektupta futbolcuların 'örnek teşkil etmek' gibi bir misyonu olduğuna dikkat çekti.

Masters, kulüplere futbolcuların saha dışında ve saha içinde tokalaşmalardan, el çakmalardan ve sarılmalardan mümkün olduğunca kaçınması gerektiğini hatırlattı.

Futbol insanları ise özellikle gol sevinçlerine getirilen yeni kısıtlamalara daha şüpheci yaklaşıyor. Birçok futbolcu gol sevincinin duygusal bir an olduğunu ve yalnız başına kutlamanın zor olduğunu belirtiyor.

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey için söz veremiyor. Ancak tabi ki, oyuncular kendilerini kontrol edebilirlerse en iyisi olur. Ama tekrar söylemeliyim ki, futbol tutku ve çılgın anlardan ibarettir." ifadelerini kullandı.

Tottenham Menajeri Jose Mourinho ise gol sevinci kısıtlamalarıyla ilgili, "Muhtemelen en iyi yol, golü atan kişi çılgınca sevinmek istiyorsa, bunu yalnız başına yapmasına izin vermek. Önceden futbolculara hep şöyle söylerdik: Takım olarak sevinin. Asist yapanı unutmayın. Arkanızda savaşanları unutmayın. Belki de şimdi, yalnız kutlayın ve diğerleri de sakin kalsın demenin zamanıdır" şeklinde konuştu.



NBA'DE SIKI ÖNLEMLER

Premier Lig ile birlikte dünyanın en markalaşmış spor organizasyonlarından biri olan NBA'de de benzer şekilde sıkı önlemler geçtiğimiz hafta devreye girmişti.

ABD'de artan vakaların ardından NBA yönetimi, en az iki hafta süreyle soyunma odalarında 10 dakikadan fazla bulunulmasını yasaklamış ve tüm oyunculara maske takma zorunluluğu getirilmişti.

Takım yolculukları sırasında ise sporcuların oturma düzeni dahi NBA yönetiminin talimatnameleriyle düzenleniyor. Buna göre, basketbolcular uçaklarda da yedek sırasında oturdukları sırayla oturuyor ve aynı iki kişinin her yerde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yan yana oturması sağlanarak risk düzeyi azaltılıyor.

NBA'de maske düzenlemeleri ise oldukça katı. Yedek sırasında oturan tüm oyuncular ve teknik heyetin maske takması zorunlu. Oyundan çıkan oyuncu ise bir süre dinlenmek için diğer oyunculardan uzakta, bu amaçla kullanılan bir sandalyede maskesiz dinlenebiliyor ve ardından maskesini takarak yedek sırasına dönüyor.

Soyunma odalarında ise oyuncuların tamamı, sürekli olarak maske takmak zorunda. Buna güçlendirme ve kondisyon aktivitelerinin yapıldığı zamanlarda dahil.