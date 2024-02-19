Türkiye'de haftalık 45 saat olan çalışma süresinin kısaltılması gündeme geldi. Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında yüksek olan çalışma süresinin, Türk İş Kanunu'nda yapılacak değişiklikle haftalık 40 saate düşürülebileceği konuşuluyor.

AVRUPA'NIN EN ÇOK ÇALIŞAN ÜLKESİYİZ

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Avrupa'da haftada ortalama çalışma saatinin en yüksek olduğu ülke Türkiye. 20-64 yaş aralığındaki çalışan kesimin ortalamasını veren bu rakam part-time işleri de kapsıyor. Dolayısıyla tam zamanlı işlerde Türkiye'de çalışma saatleri çeşitli işlerde 49-50 saati bulabiliyor.

Eurostat verilerine göre AB'de haftada ortalama 36.4 saat çalışılıyor. Avrupa'da ortalama çalışma saatinin en düşük olduğu ülke ise 32.4 saat ile Hollanda.