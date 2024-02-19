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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mesai saatlerinin düşürülmesi gündemde! Haftalık 45 saat olan çalışma süresi 40 saate indirilecek mi? - İş-Yaşam Haberleri

        Mesai saatlerinin düşürülmesi gündemde

        Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında haftalık çalışma süresi yüksek olan Türkiye'de 45 saat olan çalışma süresinin 40 saate indirilmesi gündemde

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 15:05 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:05
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        Mesai saatlerinin düşürülmesi gündemde
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        Türkiye'de haftalık 45 saat olan çalışma süresinin kısaltılması gündeme geldi. Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında yüksek olan çalışma süresinin, Türk İş Kanunu'nda yapılacak değişiklikle haftalık 40 saate düşürülebileceği konuşuluyor.

        AVRUPA'NIN EN ÇOK ÇALIŞAN ÜLKESİYİZ

        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Avrupa'da haftada ortalama çalışma saatinin en yüksek olduğu ülke Türkiye. 20-64 yaş aralığındaki çalışan kesimin ortalamasını veren bu rakam part-time işleri de kapsıyor. Dolayısıyla tam zamanlı işlerde Türkiye'de çalışma saatleri çeşitli işlerde 49-50 saati bulabiliyor.

        Eurostat verilerine göre AB'de haftada ortalama 36.4 saat çalışılıyor. Avrupa'da ortalama çalışma saatinin en düşük olduğu ülke ise 32.4 saat ile Hollanda.

        Ortalama çalışma saatleri
        Ülke Haftalık ortalama (saat)
        Türkiye 42.9
        Karadağ 42.8
        Sırbistan 42.3
        Yunanistan 39.7
        Romanya 39.7
        Polonya 39.5
        Bulgaristan 39.2
        K. Makedonya 39
        Letonya 38.6
        Slovenya 38.5
        Macaristan 38.5
        Litvanya 38.3
        Hırvatistan 38
        Portekiz 37.9
        G. Kıbrıs 37.9
        Slovakya 37.8
        Çekya 37.7
        Malta 37.3
        Estonya 36.8
        İspanya 36.5
        İngiltere 36.4
        AB 36.4
        İsviçre 36.3
        İzlanda 36.3
        İtalya 36.2
        Fransa 36.2
        İrlanda 36
        İsveç 35.9
        Lüksemburg 35.5
        Finlandiya 34.9
        Belçika 34.9
        Almanya 34.6
        Danimarka 34.6
        Norveç 34.1
        Avusturya 33.7
        Hollanda 32.4
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