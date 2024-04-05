Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Mescid-i Aksa'da 120 bin Müslüman ramazanın son cuma namazını kıldı

        Mescid-i Aksa'da 120 bin Müslüman ramazanın son cuma namazını kıldı

        İsrail'in kısıtlamalarına rağmen ramazan ayının son cuma namazını 120 bin Müslüman işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:22 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'da cuma namazının 120 bin Müslümanın katılımıyla eda edildiğini söyledi.

        2

        İsrailli yetkililer, yalnızca kısıtlı sayıdaki Müslümanın, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelerek Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmasına izin verdi.

        3

        Sabah saatlerinden bu yana şehrin sokaklarına çok sayıda güvenlik gücü konuşlandırıldı ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki birçok cadde kapatıldı.

        4

        Binlerce Müslüman, hem cuma namazını kılmak hem de Kadir Gece'sini ihya etmek amacıyla dün akşamdan itibaren itikaf için Mescid-i Aksa'ya akın etti.

        5

        Mescid-i Aksa'nın kapıları yalnızca Kadir Gecesi'nde günün her saati açık oluyor.

        6

        İsrail, Batı Şeria'da yaşayan 55 yaş üstü Filistinli erkek ve 50 yaş üstü kadınların izin almaları durumunda cuma günleri Kudüs'e girebilmelerine izin veriyor.

        Akşam namazından önce Kudüs'ten ayrılmaya zorlanan Batı Şeria'da yaşayan Filistinli Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni Mescid-i Aksa'da geçirme fırsatı bulamıyor.

        7

        İsrail polisi, dün, ramazan ayının son cuma gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 600 polisin görevlendirileceğini duyurmuştu.

        İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.

        8

        İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor.

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu çıktı!
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu çıktı!
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        Aynur 4 yaşındaydı! Annesiyle yürüyordu! Öldüren oyuncak!
        Aynur 4 yaşındaydı! Annesiyle yürüyordu! Öldüren oyuncak!
        75. yılında NATO'nun dünü ve bugünü
        75. yılında NATO'nun dünü ve bugünü
        "Pep'in isteyeceği en son şey..."
        "Pep'in isteyeceği en son şey..."
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        "O kadın ben değilim"
        "O kadın ben değilim"
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Cinsel istismar şüphelisinin ölümünde istenen ceza belli oldu
        Cinsel istismar şüphelisinin ölümünde istenen ceza belli oldu
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        63 yıl sonra! ABD'nin ilk siyahi astronot adayı uzay yolcusu
        63 yıl sonra! ABD'nin ilk siyahi astronot adayı uzay yolcusu