Mescid-i Aksa minberinden BAE-İsrail anlaşmasına tepki

Marangozdan görerek merak ettiği "ahşap yakma sanatı" ekmek kapısı oldu - BALIKESİR

AA

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Harem-i Şerif’te okuduğu cuma hutbesinde, Arap ülkelerinin Kudüs ve Filistin davasını yalnız bıraktıklarını, bu davaya karşı ihanet içinde olduklarını vurguladı.

Filistin davasının bugün büyük bir komployla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Şeyh Hüseyin, adını anmadan BAE’ye tepki gösterdi.

Şeyh Hüseyin, Filistinlilere sabırlı olma ve mücadeleyi sürdürme, Arap dünyasına da Filistin davasını sahiplenme çağrısında bulundu.

- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.