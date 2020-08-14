Mescid-i Aksa’da Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid protesto edildi - KUDÜS

Cuma namazından sonra Mescid-i Aksa’daki Kubbetu’s Sahra’nın ön kısmında bulunan revaklarda toplanan Filistinli bir grup BAE’yi ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'ı protesto etti.İsrail polisinin müdahale ederek ellerindeki Filistin bayrağını aldığı Filistinli gençler, "Kahrolsun BAE", "Ey Zayid ey korkak, ey ABD iş birlikçisi" şeklinde sloganlar attı.Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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