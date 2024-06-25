Meşher'de rehberli sergi turu var

İstanbul’un önde gelen disiplinlerarası sergi mekânı Meşher’de, beş yüzyıllık bir zaman diliminden İstanbul temsillerinin yer aldığı Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar sergisi ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle sürüyor. İstanbul’un siluetine bir uçtan bir uca bakmaya davet eden sergi için, küratörler Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı’nın ziyaretçilere rehberlik ettiği turlar devam ediyor. Ziyaretçilerin sergilenen 100’ün üzerindeki nadide eser hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatı bulacağı turların ikincisi, 27 Haziran Perşembe günü saat 15.00’te Şeyda Çetin eşliğinde yapılacak.

Sınırlı kontenjanı olan turlara kayıt, kayit@mesher.org e-posta adresinden yapılabilir. Detaylı bilgi ve güncel etkinlik takvimi için Meşher’in web sitesi ve sosyal medya kanalları ziyaret edilebilir.