Meşher'de ücretsiz rehberli sergi turu

İstanbul’un önde gelen disiplinlerarası sergi mekânı Meşher’de, beş yüzyıllık bir zaman diliminden İstanbul temsillerinin yer aldığı Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar sergisi ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle sürüyor. İstanbul’un siluetine bir uçtan bir uca bakmaya davet eden sergi için, küratörler Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı'nın ziyaretçilere rehberlik edeceği turlar düzenleniyor.

Ziyaretçilerin sergideki nadide eserler hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatı bulacağı turların ilki, 23 Mayıs Perşembe günü saat 15.00’te Ebru Esra Satıcı eşliğinde yapılacak. Küratör eşliğindeki sergi turlarının ikincisi Şeyda Çetin’in rehberliğinde Haziran ayında olacak.