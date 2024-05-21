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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Meşher'de ücretsiz rehberli sergi turu

        Meşher'de ücretsiz rehberli sergi turu

        Meşher'in 29 Eylül'e kadar uzatılan Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar sergisi, ziyaretçilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Serginin küratörleri Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı'nın rehberliğindeki ücretsiz turların ilki 23 Mayıs'ta düzenlenecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 00:45 Güncelleme: 21.05.2024 - 00:45
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        Meşher'de ücretsiz rehberli sergi turu
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        İstanbul’un önde gelen disiplinlerarası sergi mekânı Meşher’de, beş yüzyıllık bir zaman diliminden İstanbul temsillerinin yer aldığı Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar sergisi ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle sürüyor. İstanbul’un siluetine bir uçtan bir uca bakmaya davet eden sergi için, küratörler Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı'nın ziyaretçilere rehberlik edeceği turlar düzenleniyor.

        Ziyaretçilerin sergideki nadide eserler hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatı bulacağı turların ilki, 23 Mayıs Perşembe günü saat 15.00’te Ebru Esra Satıcı eşliğinde yapılacak. Küratör eşliğindeki sergi turlarının ikincisi Şeyda Çetin’in rehberliğinde Haziran ayında olacak.

        Sınırlı kontenjanı olan turlara kayıt, kayit@mesher.org e-posta adresinden yapılabilir.

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        #Göz Alabildiğine İstanbul
        #Meşher
        #müze
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