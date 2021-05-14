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Meşhur "Lapseki kirazı" ay sonuna doğru tezgahlarda yerini alacak

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yetiştirilen, kendine has rengi ve aromasının yanında iriliği ve uzun raf ömrüyle ilgi gören kirazın erkenci çeşidinin üreticileri hasada hazırlanıyor.

Meşhur
AA

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yetiştirilen, kendine has rengi ve aromasının yanında iriliği ve uzun raf ömrüyle ilgi gören kirazın erkenci çeşidinin üreticileri hasada hazırlanıyor.

İlçede yaklaşık 10 bin dekar alanda yılda ortalama 12 bin ila 15 bin ton üretilen Lapseki kirazı ay sonuna doğru tezgahlarda yerini alacak.

Arazilerindeki kiraz ağaçlarının büyük bölümü çiçeklerini döken ve tane tutumu gerçekleşen üreticiler, bu sezon yüksek verim bekliyor.

Meyve üreticisi Mehmet Gündoğdu, AA muhabirine, ilçede yetişen kirazın tadı, rengi ve nefaseti farklı olduğundan piyasada aranan bir ürün olduğunu söyledi.

Sezonu açmaya hazırlandıklarını belirten Gündoğdu şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıla göre bu yıl 10-15 gün geç hasat olacak fakat yaptığımız tarımsal mücadele ile biraz daha öne aldık. Bu da iklim şartlarından dolayı oluyor. Bu yıl verim gayet iyi olacak. Hatta çok kaliteli ürün çıkaracağız diye düşünüyoruz çünkü ağaçlarda meyveler biraz seyrek."

Kiraz yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı Subaşı köyünden Hüseyin Kızılok da bu sene bol ürün beklediklerini dile getirdi.

Afetsiz bir sezon geçirmelerini dileyen Kızılok, "Köyümüzün arazisinin en büyük özelliği rakımının yüksekliği, toprağın altında kil tabakası olması. Kış aylarında yağan yağmur suları kilin altına geçemediğinden toprak hep nemli kalıyor. Kirazlardaki şeker oranı buradan besleniyor." dedi.

- "Bu yıl 10 gün geç ürün alacağız"

Meyve bahçelerini gezip üreticilerden son durum hakkında bilgi alan Lapseki Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ise ilçede kiraz üretiminin yüzde 90'ının açık alanda yapıldığını bildirdi.

Kalite kriterleri, tat ve aroma birleşenleri bakımından bölgenin ayırt edici bir özelliğe sahip olduğunu vurgulayan Kaçan şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl üretim olarak Çanakkale genelinde 9'uncu sıradaydık. Bu senenin verileri açıklandı, 7'nci sıraya ulaştık. Burada yetişen ürünler Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç oluyor. Kiraz olsun şeftali olsun iklimsel olarak çok önemli bir yerde yetişiyor. Bu nedenle de yoğun talep görüyor. Üreticilerimiz bu konuda çok bilinçli, sürekli kendilerini yeniliyorlar. Bu yıl 10 gün geç ürün alacağız. Hava koşulları dengesiz şekilde seyrediyor ancak biz güzel bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz."

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