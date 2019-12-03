Meslek birliklerinden inceleme

Sinema meslek birlikleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema - TV Merkezi'ndeki yönetim krizi sinema meslek birliklerini harekete geçirdi. 6 sinema meslek birliğinin temsilcileri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema - TV Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerle görüştükten sonra bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklama şöyle; "Sinema Meslek Birlikleri olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema - TV Merkezi ve bünyesindeki Türk Film Arşivi'nde yaşanmakta olan olumsuzlukları yerinde inceledik ve taraflarıyla görüştük. Arşivin yeniden yapılandırılmasının, şartların iyileştirilmesinin idarenin bir tasarrufu olduğunu kabul etmekle birlikte; bu yapılandırmanın arşivi sıfırdan oluşturan Prof. Sami Şekeroğlu ve bölüm akademisyenleriyle ortaklaşa yapılmasının sinema tarihimize bir saygı duruşu, bir görev olduğunu hatırlatırız. Ortaklaşa çözümün bulunacağına inanıyoruz. Aksi durumda kamuoyunda MSGSÜ Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Merkezi ve Sinema TV Bölümünde bir tasfiye çalışması yapıldığı düşüncesi oluşacaktır. Aşağıda ismi yazan meslek birlikleri olarak bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY)

Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB)

Senaryo ve Diyalog Yazarları Meslek Birliği (SENARİSTBİR)

Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM)

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM)

Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (SEYAP)

Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR)