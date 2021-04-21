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Meslek hayatında iki kez "yılın ebesi" seçilen Keziban Bozdemir, 31 yıldır özveriyle çalışıyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde ebelik yapan Keziban Bozdemir, 31 yıllık mesleğini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de büyük bir aşkla sürdürüyor.

Meslek hayatında iki kez
AA

Görevine 1990 yılında Esenli köyünde başlayan 52 yaşındaki Bozdemir, 1994 yılında Bahadın Sağlık Evi'ne atandı. Kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki, 4 kırsal mahallesi bulunan 2 bin 500 nüfuslu beldeye yerleşen Bozdemir, 27 yıldır mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşlara hizmet veriyor.

Beldedeki kadınların kanser taramasından geçmesine öncü olan ve bu taramalarda 4'ünde meme, birinde rahim kanseri saptanan kadınların erken tanıyla iyileşmelerini sağlayan Bozdemir, bu başarısıyla 2013'te Yozgat'ta, 2014'te de Türkiye genelinde "yılın ebesi" seçildi.

Kovid-19 salgının başlamasıyla filyasyon ekibinde yer alan Bozdemir, AA muhabirine, mesleğini yeni başlamış gibi severek yaptığını söyledi.

Evlenerek 1994 yılında Bahadın'a yerleştiğini belirten Bozdemir, "Beldeye atandığımda İl Sağlık Müdürlüğünde 'Bahadın'ın ebe problemi bitti' derlerken gerçekten doğru söylemişler. Herkesin evinden bir kişiyim. Kiminin yengesi kiminin ablası kiminin halası kiminin teyzesi oldum. İşimi severek yapıyorum, insanlara bir nebze faydam olursa mutlu oluyorum." dedi.

Bozdemir, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi ilk kurulduğunda kadınları kanser taramasına götürdüğünü anlatarak, "5 kanser vakası çıkmıştı. Bu çalışmayla yılın ebesi seçildim. Bunu yaparken yılın ebesi gibi bir düşüncemiz yoktu. Böyle bir olaydan haberimiz bile yoktu. Müdürlüğümüz, bakanlığımız bizi böyle bir olaya layık gördü." diye konuştu.

Kovid-19 salgının başlamasıyla filyasyon ekibinde görev yaptığını dile getiren Bozdemir, "Kovid-19 hastalarımıza, ev ev gezerek ilaçları nasıl kullanacaklarını tarif ediyorum, maske dağıtıp genel hijyen kurallarını anlatıyorum." ifadesini kullandı.

Bozdemir, 31 yıllık meslek hayatında kar, kış, soğuk demeden traktörle, at arabasıyla gittiği evlerde, mum ve gaz lambası ışığında çok sayıda doğum yaptırdığını sözlerine ekledi.

- "Ebemiz değil prensesimiz, bütün halkın prensesi"

Vatandaşlardan 69 yaşındaki Naciye Ayyıldız da "beldenin gelini" Bozdemir'in, gece gündüz bütün halkın hizmetinde olduğunu vurguladı.

Keziban ebenin her zaman kendilerine yardımcı olduğunu aktaran Ayyıldız, "Tansiyonumuzu, şekerimizi ölçüyor. Hastaneye gideceksek bizi yönlendiriyor, yaşlıların randevusunu alıyor. Ebemiz değil prensesimiz, bütün halkın prensesi." dedi.

Senem Tanrıverdi de Keziban ebenin, çocuğunun hastalığı konusunda her zaman yardımcı olduğunu dile getirdi.

Güllü Erdoğan ise Bozdemir'in, kızları gibi olduğunu ve onunla gurur duyduklarını ifade etti.

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