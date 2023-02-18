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Meslek liseleri, AFAD standartlarında çadır üreterek afet bölgesine sevk etti

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının ilk kez AFAD standartlarında çadırlar üreterek deprem bölgesine gönderdiğini bildirdi

Meslek liseleri, AFAD standartlarında çadır üreterek afet bölgesine sevk etti
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HABERTURK.COM

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, afet bölgesinde yaşayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD standartlarında çadır üretimini başlattı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Özer, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Türkiye'nin yaşadığı bu zor dönemlerinde portatif ısıtıcıdan sobaya, ekmekten çadıra kadar geniş yelpazede üretmiş oldukları ürünlerle ihtiyaçları karşılamak için seferber olduğunu kaydetti.

Söz konusu okulların salgın döneminde de ihtiyaç duyulan hijyen malzemelerini üreterek vatandaşların yanında yer aldığını anımsatan Bakan Özer, "Şimdi de afet döneminde seferber oldular. Deprem bölgemiz için tulumdan yiyecek ihtiyaçlarına, battaniyeden sobaya, yataktan hijyen maddesine kadar afet bölgesinin ihtiyaçlarını üreterek karşılayan okullarımız, 'Devlet-Millet el ele' anlayışıyla bir ilki daha gerçekleştirmiş ve AFAD standartlarında ürettikleri çadırlarla vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak için adım atmışlardır" diye konuştu.

7 İLDE ÜRETİLEN AFAD STANDARTLARINDAKİ ÇADIRLAR 11 İLE GÖNDERİLİYOR

İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Antalya, Eskişehir ve Kayseri'de çadır üretimi için seferber olan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, ilk defa ürettikleri çadırları OHAL bölgesi ilan edilen 11 ile göndermeye başladı. İlk sevkiyatın 17 Şubat tarihinde gerçekleştirildiğini belirten Bakan Özer, "İstanbul ve Bursa illerindeki okullarımız tarafından üretilen ilk çadırlar deprem bölgesindeki illerimize gönderilmiştir. Okullarımız tarafından çadır üretimi ve sevkiyatı devam edecektir. Milletimizin bu zor gününde bölgedeki kardeşlerimiz için bilgisi, gücü ve emeğini ortaya koyan eğitim ailemizin her bir ferdine minnettarız" ifadesini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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