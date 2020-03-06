Meslek liselerinde üretilen dezenfektanlar okulları temizleyecek

AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, MEB'in solunum yolları enfeksiyonları ve küresel ölçekte dünyanın pek çok bölgesinde yayılan bulaşıcı virüslere karşı afişler, sosyal medya videoları ve alternatif basılı materyallerle etkin bir bilgilendirme çalışması yürüttüğü hatırlatıldı.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, kış aylarının başlangıcından itibaren solunum yollarını etkileyen salgınlara karşı eğitim, gözetim ve rehberlik çalışmaları yürüttüğü belirtilen açıklamada, 81 il ile kurulan yazılı bilgilendirme ve uyarı koordinasyonuyla okullara el hijyeni, kapalı alanların sıkça havalandırılması, okullar, servisler ve kantinlerde hijyenin sağlanmasına yönelik önlemler konusunda bildirimler yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bakanlık solunum yolları enfeksiyonları ve küresel ölçekteki virüs tehditlerine karşı okullardaki hijyen çalışmalarının daha etkin ve kapsamlı bir program çerçevesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesini kararlaştırdı." bilgisi paylaşıldı.

18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmenin günün büyük bölümünü geçirdiği okullarda, enfeksiyona sebep olan virüslerin uzaklaştırılması amacıyla hipoklorit esaslı yüzey dezenfektanları ile kapsamlı bir hijyen işlemi uygulanacağına işaret edilen açıklamada şöyle denildi:

"Elle temas edilen bütün alanlar, hafta sonları ve eğitim dışı zamanlarda dezenfekte edilecek. Okulların hijyen solüsyonu ihtiyacını ise kimya teknolojileri alanında dezenfektan üretimi yapabilen mesleki ve teknik Anadolu liseleri karşılayacak. Tekirdağ, İstanbul, Ankara, Konya, İçel, Kayseri, Malatya ve Hatay’da olmak üzere 8 ilde bulunan 26 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, günlük ortalama 100 ton, zararlı virüsler karşısında en hızlı etkiyi gösteren hipoklorit dezenfektan üretme kapasitesine sahip. Bu okulların ürettikleri yüzey dezenfektanları tüm Türkiye'deki okulların enfeksiyonlardan arındırılmasında kullanılacak. Söz konusu dezenfektanlar, bakteri, mantar, tüberküloz, virüs gibi pek çok zararlı organizmaya karşı etkili. Uygun ölçeklerde sağlık açısından hiçbir sakıncası bulunmayan hipoklorit dezenfektanlar, ev temizliği, süt endüstrisi ve yüzme havuzlarında da hijyen amaçlı kullanılıyor."

Tüm okullara ulaştırılan yüzey dezenfektanları mesleki ve teknik Anadolu liselerinde hazırlandığı ve uygulama yöntemleri ve işlem basamaklarını içeren detaylı bir bilgilendirme notunun da beraberinde okullarla paylaşıldığı belirtilen açıklamada, "Buna göre, eğitim yapılmayan zamanlarda, sıra, masa, tahta, dolap, askı, kapı, klozet, lavabo, kapı kolları ve tırabzanlar gibi sık kullanılan yüzeyler haftada en az bir kez okullara gönderilen solüsyonlar ile dezenfekte edilecek. Zemin yüzeylerinde dezenfektan ölçüsü farklı kullanılacak. Dezenfeksiyon sonrasında ve olabildiğince sıklıkla sınıflar, öğretmen odaları, idari odalar, tuvaletler, laboratuvar ve atölye gibi kapalı alanlar havalandırılarak eğitime hazır hale getirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Selçuk şunları kaydetti:

"Küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık. Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz. El hijyeninin nasıl sağlanması gerektiğine ve virüslerden nasıl korunacağımıza dair bilgilendirme okullarımızda öğretmenlerimiz aracılığı ile yapıldı. Velilerimizden ricam konuya evde de değinmeleri ve çocuklarımızı kapalı ve kalabalık alanlardan uzak tutmalarıdır. Okullarımızdaki hijyen solüsyonu ihtiyacını Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri karşılıyor. 8 ilde 26 meslek lisemizde öğrencilerimiz günlük ortalama 100 ton dezenfektan üretim kapasitesiyle bu süreçte yanımızdalar. Şimdiden tüm ülke adına teşekkürler gençler."