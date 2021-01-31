Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan üretimiyle 20'şer bin lira gelir elde etti

Ankara'daki Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla ürettikleri dezenfektanlarla 10 ayda 2 milyon lira ciro yaparken, kişi başı yaklaşık 20 bin lira gelir elde etti.

Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan üretimiyle 20'şer bin lira gelir elde etti
AA

Ankara'daki Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla ürettikleri dezenfektanlarla 10 ayda 2 milyon lira ciro yaparken, kişi başı yaklaşık 20 bin lira gelir elde etti.

Elmadağ ilçesinde 1979'dan beri eğitim veren Milli Eğitim Bakanlığı Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kovid-19'la mücadele sürecinde başlattıkları üretim faaliyetleriyle fabrikaları aratmayan performansa imza attı.

İsim hakkı alınıp patent başvurusu da yapılan "El-Su" markalı el, yüzey dezenfektanı ve sıvı sabunlarla salgınla mücadeleye ve ülke ekonomisine katkı sunan okul, "meslek liseleri tercih edilmeyen okullardır" algısını yerle bir ederek, Ankara'nın ve ilçenin ilgi gören eğitim kurumlarından biri haline geldi.

Okulun müdürü Samet Bilecen, devam eden üretim çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak ilçedeki okul ve kurumların dezenfeksiyon ihtiyaçlarını gidermek amacıyla başladıkları üretimlerin il düzeyine, ardından da Türkiye geneline yaygınlaştığını anlattı.

- 8 ildeki vatandaşların dezenfektan talepleri karşılandı

Dezenfektan üretiminin yanı sıra öğrencilerin ilçede gönüllü olarak dezenfeksiyon çalışmalarına da katıldığını dile getiren Bilecen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dezenfektan üretimiyle ilgili ilk çıkış noktamız ilçemizin ihtiyaçlarını karşılamaktı. Fakat çalışmalarımız hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de il nezdinde ilgi gördü. Türkiye genelindeki sınav merkezleri, dezenfektan ve sıvı sabun ihtiyaçlarını bizim üretimlerimizden temin etmeye başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki sınav merkezlerine de dezenfektan gönderdik.

Bunun yanı sıra üretimlerimize halkımızın da ilgisi oldu. Çankırı, Kırıkkale gibi yakın çevredeki illerin yanı sıra Adana, Antalya, Mersin, İstanbul, Bursa, Samsun, Erzurum ve Erzincan'a vatandaşların talebi üzerine ürünlerimizi ulaştırdık."

- "Okulumuz 10 ayda 2 milyon lira ciro yaptı"

Bilecen, okulda 10 ayda yapılan üretimlere ilişkin, "350 ton yüzey dezenfektanı, 70 ton el dezenfektanı, 75 ton sıvı sabun üretimi yaptık. Bunun yanında ilçemizin ihtiyaçlarını karşılamak için 10 ton çamaşır suyu üretimi gerçekleştirdik. Bu üretimlerden okulumuz 10 ayda 2 milyon lira ciro yaptı." bilgisini paylaştı.

Üretimde görev alan öğrencilerin bu çalışmaları sonucunda gelir elde ettiğine işaret eden Bilecen, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz hem üretim yaparak bilgi birikimlerini geliştirdi hem de maddi kazanç sağladı. Öğrenci katkı payı şeklinde döner sermayeden gelir elde ediyorlar. Ay sonunda elde edilen karın en az yüzde 50'sini öğrencilerimize dağıttık. Çünkü üretim onlar sayesinde gerçekleşiyor. Yaklaşık bir yıllık sürede öğrenci başına toplam 20 bin lira gelir kazanma imkanını buldular. Kimya bölümündeki 42 öğrencimiz üretimde bilfiil görev aldı."

- Çevre kuruluşlar öğrencileri istihdam etmek için başvuruyor

Dezenfektanın yanı sıra metal bölümünde siperlik üretildiğini, okulun makine ve mobilya teknolojileri alanlarında da üretimin yoğunlaştığını anlatan Bilecen, 11 ve 12. sınıfa giden yaklaşık 100 öğrencinin bu üretimlere katıldığını söyledi.

"Üretimlere katılan öğrencilerimizi çevre kuruluşlar da istihdam etmek için tercih ediyorlar. Bizlerle protokoller yapıyorlar. Üretimde olmaları öğrencilerimizin iş hayatına katılmalarına da kolaylık sağlıyor." diyen Bilecen, okuldaki üretimlerin öğrencilerin uzaktan eğitim dersleri dikkate alınarak planlandığını vurguladı.

- "Sürekli üreten bir meslek lisesi olmak istiyoruz"

Okul müdürü Samet Bilecen, üretimlerle salgınla mücadeleye katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin de okulun çalışmalarını sonuna kadar desteklediğini ifade etti.

Bilecen, "Bundan sonra da sürekli üreten bir meslek lisesi olmak istiyoruz. Salgından sonra da ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Meslek liseleri hayat meselesi oldu. Üretimin içindeki çocuklarımızın daha sonra istihdamı da kolaylaşacak." diye konuştu.

Aynı zamanda Vefa Destek Gruplarında da görev aldığını aktaran Bilecen, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının belirlenmesi, karşılanmasına yönelik çalışmaların içinde bulunmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu bildirdi.

- "Meslek lisesinde okumaktan çok mutluyum"

Lisenin kimya bölümü 12. sınıf öğrencisi Zübeyir Yoldemir de üretimlere katılmaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle anlattı:

"Mart ayından beri okulumuzda el dezenfektanı, yüzey dezenfektanı, sıvı sabun üretiyoruz. Ben de ilk günden beri bu üretimlere katılıyorum. Hem üretim yaparak ülkemize katkı sağladığımız hem de burada harçlığımızı çıkardığımız için mutluyuz. Meslek lisesinde okumaktan çok mutluyum, arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Gelecekte de üniversite kimya bölümünü okumak istiyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ev ve mutfak eşyaları ihracatı salgına rağmen 2,6 milyar dolara yükseldi
AJANS HABERLERİPandemiye rağmen ihracat arttı