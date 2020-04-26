Meslek lisesi öğretmenlerinden sağlık personeline sahur yemeği - İSTANBUL

AA

Kovid-19'la mücadelede ön safhalarda yer alan sağlık çalışanları için harekete geçen Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, hazırladıkları yemekleri, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Hastanesi'nin Çekmeköy ve Sancaktepe'de kampüslerinde görev yapan 350 sağlık çalışanına sahurda ulaştırıyor.Okul Müdür Yardımcısı Sultan Öykü Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sürecinde asıl zorluğu fedakarca çalışan sağlık görevlilerinin çektiğini dile getirerek, "Okul yönetimi olarak ramazan ayında sağlık personeline katkıda bulunmak istedik. Bunun için de öğretmen arkadaşlarla bir toplantı yaparak, sağlık çalışanlarına sahurda yemek hazırlamaya karar verdik. Sağlıkçılarımız için sahur vaktinde yiyecek-içecek bölümü öğretmenlerimizle bir menü hazırladık. Menüyü hazırlarken gıda mühendisi Necmiye Koç da bize yardımcı oldu. Menümüze sandviç ve kek koyarak sağlıkçılarımıza ulaştıracağız." diye konuştu.Hijyene çok önem verdiklerini, maske, bone ve tulum kullandıklarını ifade eden Öztürk, sağlık çalışanlarına katkıda bulunurken onların sağlığını da gözettiklerini belirtti.Öztürk, birçok gönüllüden maddi ve manevi destek aldıklarını kaydetti.Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece yoğun bakım çalışanları için bu hizmeti verdiklerini anlatan Öztürk, "Fakat bunun devam edebilmesi için tüm hayırseverlerden destek bekliyoruz. Sokağa çıkma yasağı var ama biz özel olarak kaymakamlıktan izin aldık. 'Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için.' felsefesiyle hareket ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızı sonuna kadar destekliyoruz." diye konuştu.