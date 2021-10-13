Mesleki eğitimle genç ve nitelikli personel istihdamı artacak

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesleki eğitim merkezleri öğrencilerine yönelik müjdelerinin, genç ve nitelikli personel istihdamını artırması beklenirken, destekler işveren ve öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Erdoğan, katıldığı mesleki eğitime ilişkin programda iki müjde vermişti. Mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin dört yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünün tamamen kaldırılarak devlet tarafından üstlenileceğini belirten Erdoğan, diğer müjde olarak da mesleki eğitim merkezlerinin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrencilerin son senelerinde asgari ücretin üçte biri kadar değil, yarısı kadar ücret alacaklarını açıklamıştı.

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Serdar Tütek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlanacak teşviklerin eğitim politikasının doğru uygulanabilmesi açısından önemine işaret etti.

Mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilere ödenen ücretlerle ilgili firmaların üzerindeki maddi yükün alınmasının, bu firmaların ara eleman talebini artıracağını belirten Tütek, "Öğrencilerin meslek liseli olduğu için gurur duymasını sağlayacak bir imaj oluşturulmalı." dedi.

ASO 1.OSB bünyesinde yürütülen Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi'ne (SİMEP) değinen Tütek, proje kapsamında verdikleri eğitimle öğrencilerin, özel mesleki beceri testleriyle seçilerek, değişen dünyaya ve sanayide kullanılan aletlere hızla adapte olabilmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Serdar Plastik Mesleki Eğitimden Sorumlu Koordinatörü Emine Özlem Ünlü de yeni uygulamanın, ülkede mesleki eğitimin yaygınlaşması açısından çok olumlu olduğunu dile getirdi.

Uygulamanın, işletmelerin mesleki eğitime katılımlarını artıracağını belirten Ünlü, "Böylece mesleki eğitimin kalitesinin de yaygınlığının da artacağını düşünüyorum. Dilerim, mesleki eğitimde yer alan özel sektör firma sayısı giderek artar." diye konuştu.

Tüm paydaşların mesleki eğitim konusunda üzerine düşeni yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Ünlü, "Bu uygulamayla işletmelerin mesleki eğitim konusunda daha aktif rol alacaklarını, daha çok öğrenciyi bünyelerinde yetiştireceklerini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Hidromek AŞ Mesleki Eğitim Yöneticisi Hayri Akkuş da düzenlemenin gençlerin mesleki eğitime yönlenmesi bakımından faydalı olacağını dile getirdi. Akkuş, bu anlamda işletmelerin daha çok mesleki eğitim öğrencisini bünyelerine katacaklarına dikkati çekti.

Uygulamanın, işverenin bu anlamdaki yükünü hafifletmesi açısından çok büyük katkısı olacağını vurgulayan Akkuş, şunları kaydetti:

"Hem devletimizin katkısı hem işletmenin kendi katkılarıyla öğrenciler daha motive bir şekilde mesleki eğitime katılacaklar. Mezuniyetinde de nitelik ve kalite kazanarak işletmelerinde istihdam edilebileceklerdir. Şu anda işletmeler ciddi anlamda personel sıkıntısı çekmekteler. İşletmeler de kendilerini buna doğru yönlendireceklerdir. Özellikle küçük işletmelerde 3-4 yıl öğrenciye ödenen bu ücretler bir maliyet. Bunun ortadan kalkması büyük bir katkı yapacaktır."

- Öğrenciler memnun

SİMEP bünyesinde öğrenim gören 12. sınıf düzeyindeki mesleki eğitim öğrencileri de hem kendi deneyimlerini anlattılar hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri konusundaki görüşlerini ifade ettiler.

Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden Can Ahmet Bilir, 9. sınıfta başka bir okulda okurken, kendi araştırmaları sonucunda 10. sınıftan itibaren merkezde öğrenim görmeye başladığını söyledi.

Meslek liseli olmanın kendisine hem maddi hem manevi açıdan özgürlük kazandırdığını belirten Bilir, "Cebimde param oluyor. Erkenden çalışma hayatına başlamanın yanı sıra devletin de bizim arkamızda olması çok iyi oldu." dedi.

Yasin Tekinışık da yaptığı işten memnun olduğunu, arkadaşlarını da mesleki eğitim merkezlerini seçmeleri konusunda teşvik ettiğini dile getirdi.

Çalışırken kendini çok mutlu hissettiğini söyleyen Tekinışık, "Arkadaşlarımla hem öğrenip hem çalışıyoruz. Dersleri iyi olmayan öğrenci arkadaşlarıma da mesleki eğitim liselerini seçerek bir meslek öğrenmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Ömer Faruk Gürel de ustalarla çok iyi şartlarda, ağabey-kardeş gibi çalıştıklarını belirtti.

Devletin işveren üzerindeki maddi yükü azaltmasının olumlu katkı sağlayacağını dile getiren Gürel, "Devletin katkısı ne kadar çok olursa, işveren o kadar çok çırak öğrenci alır." ifadesini kullandı.

,Zeynep Canlı