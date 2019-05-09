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Mesleki ve teknik liselere 'organize' destek

AA

Devlet, Türkiye'nin ekonomik yönden kalkınması yolunda önem atfedilen mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması amacıyla organize sanayi bölgeleri içindeki ve dışındaki liselere destek sağlıyor

Mesleki ve teknik liselere organize destek

Devlet, Türkiye'nin ekonomik yönden kalkınması yolunda önemli görülen mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması amacıyla organize sanayi bölgeleri (OSB) içindeki ve dışındaki liselere destek veriyor.

AA'nın haberine göre; daha önce bütçeden OSB içinde bulunan mesleki ve teknik lise öğrencilerine sağlanan destek, 2016 yılından itibaren bu bölgelerin dışındaki liselere de verilmeye başlandı.

2017-2018 eğitim öğretim dönemindeki teşvikler kapsamında 35'i OSB içinde, 35'i de OSB dışında olmak üzere 70 özel mesleki ve teknik eğitim lisesi yer aldı.

Türkiye'nin ekonomik kalkınması için özel önem verilen mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması amacıyla geçen yıl OSB içindeki 35 lisede 29 bin 519 öğrenciye katkı verildi. OSB dışındaki liselerden 30'unda da 9 bin 358 öğrencinin destekten yararlanması sağlandı. Böylece, 38 bin 877 öğrenci, mesleki ve teknik eğitim teşvikinden yararlanmış oldu.

DESTEKLER ALANLARA GÖRE FARLILIK GÖSTERİYOR

OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 26 alana, OSB içinde kalan liselerdeki 20 alana yönelik farklı tutarlarda yapılandırılmış eğitim ve öğretim desteği verildi.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında OSB dışında kalan okullardaki öğrencilere sunulan destek 4 bin 400 ile 6 bin 900 lira, OSB içindeki okullardaki öğrencilere sunulan eğitim desteği de 4 bin 700 lira ile 6 bin 900 lira arasında değişti.

Söz konusu eğitim ve öğretim yılında en fazla destek "gemi yapımı" alanına, en düşük destek "kuyumculuk teknolojisi", "seramik cam teknolojisi" ve "tasarım teknolojisi" alanlarına verildi.

2018-2019 eğitim öğretim yılındaki destekler ise OSB dışındaki okullar için 4 bin 730 ile 7 bin 420 lira, OSB içindeki okullar için 5 bin 60 ile 7 bin 420 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Bu dönemde, en yüksek destek yine "gemi yapımı" alanına verilirken, en az desteğin verildiği alanlar "kuyumculuk teknolojisi", "seramik cam teknolojisi" ve "tasarım teknolojisi" oldu.

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