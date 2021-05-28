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Brezilya'nın Sao Paulo kentinde meşrubat şişesinin kapağını açmaya çalışan iki arı görüntülendi. İşbirliği yaparak içeceğe ulaşmak için kapağı açan arılar, sosyal medyada milyonlarca izlenme aldı.

Paylaşımda arıların şişenin her iki yanında konum aldıkları ve kapağı yukarı itmek için bacaklarını kullandıkları görüldü.

BİRLİK OLUP KAPAĞI AÇTILAR

Videoya göre kısa süre ise şişe kapağı yere düştü ve arılar başarıya ulaştı.

Kaydı yapan kadının Portekizce "Arılar gazozumu çalmak için işbirliği yapıyor" dediği duyuldu.

Sosyal medyada 3.5 milyondan fazla izlenme alan videoda bir Twiter kullanıcısı "İşinizi görecek iki arınız varsa niye şişe açacağına ihtiyacınız olsun ki" dedi. Başkası ise "Onları işe alıp ödeme olarak içecek verebiliriz" yorumunda bulundu.

HAREKET YÖNÜNÜ HİSSEDEBİLİYORLAR

Daily Mail'in haberine göre, bilim insanları arıların birlikte nasıl hareket edebildiğini anlamak için arı kolonileriyle aylar geçirdi. Araştırma sonucunda arıların birlikte çalıştığı diğer arıların hareket ettiği yönü hissedebildikleri ve dostlarının hareketlerini takip edebildikleri ortaya çıktı.

Bilim insanları ayrıca şekerin arıların ruh halini yükselttiğini ifade etti.

The Conversation'da ise kovan kurarken birlikte çalışan arıların, çiçek ve diğer nektar kaynaklarını bulmak için 5 km kadar uzağa uçabildiği belirtildi.