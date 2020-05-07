AA

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS),metal sanayinin koronavirüs salgını sürecinden güç kazanarak çıkması için 'MESS SAFE' girişimini başlattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle üretim süreçleri ve çalışma hayatı baştan aşağı yeniden tasarlanırken, teknoloji üreterek kendini adapte edebilen ülkeler ve şirketlerin daha rekabetçi konuma geldikleri kaydedildi.

Bu kapsamda hayata geçirildiği belirtilen MESS SAFE girişiminin, iş yeri hijyeni ve topluluk yönetiminin ön plana çıktığı yeni dönemde, çalışanların sağlığını teknolojiyle güvence altına alacağı bilgisi paylaşıldı.

MESS SAFE girişiminin ilk ürününün ise giyilebilir çözüm ve mobil uygulama olduğu, bu sayede de iş yerlerindeki birinci öncelik olan sosyal mesafenin korunmasının sağlanacağı bildirildi.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Bu hareketin birinci önceliği çalışma arkadaşlarımızın sağlığı. Tüm projelerimizi bu doğrultuda tasarlıyor, uyguluyoruz. İlk olarak üretimi devam ettiren bütün arkadaşlarımızın sağlığını yeni nesil teknolojiler ile koruma altına alıyoruz. Hem üretimi hem de iş sağlığı ve güvenliğini yeniden tasarlıyoruz. Ülkemizde üretim durmasın, istihdamımız korunsun ve artsın. Bu süreçten güçlenerek çıkalım. Bu zorlu süreç sonrası geleceğin normalinin merkezi Türkiye olsun istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

AKILLI KAMERA ÇÖZÜMLERİ HAZIRLANACAK

Burak Akkol, çalışanlar arasındaki sosyal mesafeyi giyilebilir çözüm ve mobil teknolojiyle takip eden MESS SAFE girişiminin acil ihtiyaca yanıt olması için geliştirildiğini bildirdi.

Girişimin yeni ürünlerinden de bahseden Akkol, "Yüz tanıma teknolojilerini kullanacağız. Çalışma arkadaşlarımızın iş sağlığı güvenliği ekipmanlarını tam olarak kullanmalarını güvence altına alacak, iş kazalarını en aza indirecek akıllı kamera çözümleri hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, uygulama ile iki çalışan arasında sosyal mesafenin ihlal edilmesi halinde çalışanlar bir donanım üzerinden görsel ve işitsel olarak uyarılıyor. Çalışanların üretim sürecindeki etkileşimleri mobil bir uygulama ile taranıyor ve mesafe ihlalleri hatırlatılıyor. Uygulama, bluetooth teknolojisiyle çalışanlar arasındaki mesafeyi ölçüyor. Olası ihlalleri kullanıcılara ve iş yerine iletiyor.

Geliştirilen yeni teknolojinin, şirket yönetimine iş yeri içinde oluşabilecek iş sağlığı ve güvenliği için değerlendirme yapabilme ve gerekli tedbirleri alabilme imkanı verdiği de paylaşıldı.

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