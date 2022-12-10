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Messi'den iki rekor birden!

Arjantin, Dünya Kupası'nda Hollanda'yı mağlup ederek yarı finale yükselirken, mücadelede 120 dakika sahada kalan Lionel Messi ise iki rekor birden kırmaya çok yaklaştı. Arjantinli yıldız kalan 2 maçta da forma giyerse Dünya Kupası tarihine geçecek.

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  • Messi'den iki rekor birden!

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  • Messi'den iki rekor birden!

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  • Messi'den iki rekor birden!

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  • Messi'den iki rekor birden!

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  • Messi'den iki rekor birden!

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