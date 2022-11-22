Messi'den mağlubiyet yorumu: "Bizim için ağır bir darbe"

35 yaşındaki futbolcu, "Bu mağlubiyet hepimiz için ağır bir darbe oldu. Bahanemiz yok. Bu grubun çok zor olduğunu bugün herkes anladı. Şimdi gerçek bir takım olduğumuzu gösterme zamanı. Herhangi birini suçlamak çok zor. Bu şekilde başlamayı düşünmüyorduk. Bunun bazı nedenleri var. Şimdi önümüzdeki mücadelelere hazırlanmalıyız. Bundan sonra kazanmak bizim elimizde." dedi.