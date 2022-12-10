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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Messi'den Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

Dünya Kupası'nda oynanan Hollanda-Arjantin maçına yaşanan olaylar damga vurdu. Karşılaşmanın ardından Messi'nin canlı yayında Beşiktaşlı Weghorst'a söylediği sözler ise şok etkisi yarattı.

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  • Messi'den Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

    Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Hollanda ile Arjantin karşı karşıya gelirken, Tangocular penaltılarla rakibini devirip adını yarı finale yazdırdı.
  • Messi'den Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

    Maçın 90 dakikası ve uzatma bölümleri 2-2 beraberlikle sona erdi. Arjantin'in gollerini 35. dakikada Molina ve 73. dakikada penaltıdan Messi attı. Hollanda'nın golleri 78. dakikada oyuna giren Weghorst'tan geldi. 
  • Messi'den Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

    Beşiktaşlı yıldız, ilk olarak 83. dakikada sahne alırken, sağdan Berghuis'in yaptığı ortada şık bir kafa vuruşuyla fileleri havalandırıp farkı bire indirdi: 1-2.
  • Messi'den Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

    90+11'de Hollanda, Arjantin ceza yayı önünden serbest vuruş kazandı. Koopmeiners'in yerden ceza sahasına attığı pası kontrol eden Weghorst, yakın mesafeden yaptıığı vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü atıp maçı uzatmalara taşıdı: 2-2.
  • Messi'den Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

    Uzatmalarda eşitlik bozulmazken, mücadele penaltı atışlarına gitti. Seri penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran Arjantin, adını yarı finale yazdıran taraf oldu.
  • Messi'den Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

    SON ANLARDA BÜYÜK GERGİNLİK

    Hollanda ile Arjantin arasındaki mücadelenin son dakikaları ise oldukça gergin geçti. Arjantinli Paredes'in Ake'yi Hollanda yedek kulübesinin önünde sert bir müdahale ile yere düşürmesiyle  Hollandalı yedek oyuncular sahaya girdi.
  • Messi'den Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

    Olaya Arjantinli oyuncular ve yedek kulübesi de dahil olunca gerginlik büyüdü. Maçın hakemi Lahoz, olayın ardından sadece Arjantinli Paredes'e sarı kart gösterdi.
  • Messi'den Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

    İki takım oyuncuları, Weghorst'un attığı ikinci golün ardından da birbirine girerken, ortalık kısa sürede sakinleşti. Maçın bitiş düdüğünün ardından da iki takım oyuncuları arasında sözlü diyalog ve itiş-kakış yaşandı.
  • Messi'den Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

    "NE BAKIYORSUN APTAL!"

    Karşılaşmanın ardından ise Messi'den Weghorst'a sert bir tepki geldi. Arjantinli futbolcu, maç sonu Arjantin basınına verdiği röportaj sırasında kendisine bakan Weghorst'a çok sinirlendi.
  • Messi'den Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

    Messi, Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst'a, "Ne bakıyorsun aptal! Git buradan" diye seslenirken, bu anlar ekranlara yansıdı. 
  • Messi'den Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

    Gazeteci Ricardo Rosety ise konuyla ilgili, "Messi ile Weghorst arasındaki gerginlik tünelde de devam etti. Agüero ile Lautaro ortamı yatıştırmaya çalıştı. Weghorst, Messi'nin formasını isteyip elini sıkmayı talep etti ancak Messi bunu kabul etmedi" dedi.
  • Messi'den Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

    MESSI DOĞRULADI

    Röportajda şok sözler sarf eden Messi, Weghorst'u hedef aldığını yaptığı açıklamayla doğruladı. Arjantinli yıldız, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:
  • Messi'den Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

    "Maçlardan önce konuşmayı sevmiyorum. Hollanda'nın 19 numarası bizi provoke etti ve bir şeyler söyledi. Bence bunlar futbolda olmaması gereken şeyler. 
  • Messi'den Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

    Herkese saygı duyuyorum, bize de saygı duyulmasını bekliyorum. Onların hocasının bize saygı duymadığını düşünüyorum. Yaşananlar maçın sıcaklığı ile gerçekleşti ve tabii ki orada kalacak"
  • Messi'den Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

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