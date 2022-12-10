Gazeteci Ricardo Rosety ise konuyla ilgili, "Messi ile Weghorst arasındaki gerginlik tünelde de devam etti. Agüero ile Lautaro ortamı yatıştırmaya çalıştı. Weghorst, Messi'nin formasını isteyip elini sıkmayı talep etti ancak Messi bunu kabul etmedi" dedi.