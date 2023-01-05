MESSI ÇOK SERT ELEŞTİRMİŞTİ

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, maçın ardından hakem Mateu Lahoz için şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu seviyede bir maça böyle bir hakem veremezsiniz. Eğer hakem hakkında konuşursam ceza alırım."