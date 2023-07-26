Messi şova ediyor: 2 gol, 1 asist... Lionel Messi, Inter Miami kariyerine mükemmel bir başlangıç yaptı. Cruz Azul karşısında takımına 90+4'te galibiyeti getiren golü atan Messi, Atlanta United'ı da boş geçmedi. Yıldız futbolcu 2 gol ve 1 asist yaptı...

Habertürk Giriş: 26.07.2023 - 11:49 Güncelleme: 26.07.2023 - 11:49 facebook

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