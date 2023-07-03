Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Messi’nin Inter Miami’de kazanacağı ücret belli oldu

Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin MLS ekibi Inter Miami'de kazanacağı ücret belli oldu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Messi’nin Inter Miami’de kazanacağı ücret belli oldu

    Inter Miami’nin başkanı efsane oyuncunun MLS’e gitmek için kabul ettiği ücreti İspanyol basınına açıkladı.
  • Messi’nin Inter Miami’de kazanacağı ücret belli oldu

    Lionel Messi’yi kadrosuna katarak yaz transfer döneminin en önemli takviyesini yapan MLS ekiplerinden Inter Miami’nin başkanı Jorge Mas, efsane oyuncunun transferine ilişkin merak edilenleri açıkladı.
  • Messi’nin Inter Miami’de kazanacağı ücret belli oldu

    İspanyol gazetesi El Pais’e konuşan Mas, Messi’yi transfer etme girişimlerine birkaç yıl önce başladıklarını ve nihayet mutlu sona ulaştıklarını söyledi.
  • Messi’nin Inter Miami’de kazanacağı ücret belli oldu

    Messi’nin menajerliğini de yapan babası Jorge Mendes ile bu transfer için son 1,5 yılda birçok kez görüştüklerini belirten Mas, futbolla ilgili konularda ise görüşmeleri David Leo’nun yaptığını belirtti.
  • Messi’nin Inter Miami’de kazanacağı ücret belli oldu

    Görüşmelerin Barselona, Miami, Rosario ve son olarak Doha’da gerçekleştiğini ifade eden Mas, anlaşmanın belirleyici noktasının MLS ve Apple’ın anlaşması olduğunu belirtti:
  • Messi’nin Inter Miami’de kazanacağı ücret belli oldu

    "Messi MLS’i dünyanın en iyi 2-3 liginden biri haline getirebilir. O burada iz bırakma arzusunu taşıyor ve futbolun ötesinde bir başarı sağlayabilir.
  • Messi’nin Inter Miami’de kazanacağı ücret belli oldu

    "50-60 MİLYON EURO"

    Emekli olduktan sonra kulüp için çalışmaya devam edeceğine inanıyorum. Sözleşmesine göre kazanacağı ücret yılda 50-60 milyon euro. Takımımızı Messi ile aynı seviyede oyuncularla güçlendirmek istiyoruz. Sergio Busquets de bu doğrultuda yaptığımız bir transfer oldu.
  • Messi’nin Inter Miami’de kazanacağı ücret belli oldu

    Luis Suarez’i de transfer etme ihtimalimiz bulunuyor. 2-3 takviye daha yapmak istiyoruz"
  • Messi’nin Inter Miami’de kazanacağı ücret belli oldu

    36 yaşındaki Messi, kariyeri boyunca çıktığı 875 kulüp maçında 710 gol 339 asist kaydetti.
  • Messi’nin Inter Miami’de kazanacağı ücret belli oldu

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.