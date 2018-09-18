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Mesut Bakkal: 3 haftadan sonra kafayı kaldırdık

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Ligde 3 haftadan sonra kafayı kaldırdık. Son iki haftada 2 galibiyet getirerek karakter gösteren oyucularımı kutluyorum." dedi.

18 Eylül 2018 Salı, 01:10 | Güncelleme:

Alanya'daki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakkal, son haftalarda hücum gücü yüksek en iyi takımlardan biriyle maç yaptıklarını söyledi.

Trabzonspor takımının, özellikle Sosa, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Abdülkadir Ömür ve Rodallega gibi oyuncular topla buluştuklarında inanılmaz bir hücum etkinliğine ulaştığını vurgulayan Bakkal, "Ancak biz de geriye koşuda lig lideriydik. Geriye yerleşmeyi en iyi yapan bizdik. Ancak burada biraz eksikliğimiz de vardı. Bu da agresiflikti. Bunu da hafta içi iyi çalışarak giderdik." diye konuştu.

Bakkal, oyuncularının taktik bağımlılıkları ve top kapma isteğinin inanılmaz olduğunu belirterek bu mücadeleden dolayı futbolcularına teşekkür etti.

Efecan Karaca, Ceyhun Gülselam ve Villafanez ile Trabzonspor'un dönen toplarını alarak sonuca gittiklerini anlatan Bakkal, şunları kaydetti:

"Savunma iyi oynadı. Özellikle Merih Demiral ve Tzavellas inanılmaz oynadı. Kaleci Ufuk Ceylan da çok güven vermeye başladı. Biraz da iki maçtır pozisyon veriyoruz. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Özellikle Trabzon'u oyuna sokmayan, ikinci bölgede top kazanmayı bilen, kazandığıyla atağa giden takımımı kutluyorum. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Arkamızda olduklarında kazanmak daha kolay oluyor."

Bakkal, 3 haftalık mağlubiyetten sonra 2 haftalık galibiyetin iyi olduğunu belirterek, "Devam edeceğiz. 6 puan güzel. Daha iyisini de yapabilirdik ama ligde 3 haftadan sonra kafayı kaldırdık. Son iki haftada 2 galibiyet getirerek karakter gösteren oyucularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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