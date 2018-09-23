Kasımpaşa deplasmanında 2-1 kazanarak son 3 maçta 3. galibiyetine imza atarak puanını 9’a yükselten Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendiren Bakkal, “Oyuncularımı kutluyorum. Özellikle ilk 3 haftalık yenilgiden sonra kaybettiğimiz 9 puanın arkasından içeride Göztepe maçıyla başlayan rotasyonla, inanılmaz bir oyun disiplini devam ediyor. Bu da bize 9 puanla döndü. Oyuncularımı gösterdikleri özveri ve oyun disiplininden dolayı tebrik ediyorum. Kasımpaşa’nın hücum gücünü biliyorduk. Forvet elemanlarını durdurabilirsek kazanma şansımız var dedik. Ön taraf çok iyi ama arkada eksik yakalanıyordu rakibimiz. Hafta boyunca bunu çalıştık. İstediklerimiz tuttu. Bu olunca da inanılmaz derecede keyif alıyorsunuz. 3 haftada 9 puanın bizi daha da itmesi gerekiyor. Oyuncularımın bunu hazmedip devam edeceklerine inanıyorum. Yetinmeyeceklerdir. 1 gün dinlenip diğer maça hazırlanıp devam etmek en büyük isteğim. Yapmamız gereken tek şey istikrarla devam etmek. Gelen taraftara da teşekkür ediyorum. Kasımpaşa’ya da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

CISSE'YE ÖVGÜ

Maçta 2 gol atarak galibiyeti getiren Cisse’yle ilgili konuşan Mesut Bakkal, “Cisse geldiğinde, iç sahada Göztepe maçı vardı. İnanılmaz enerjik birisi. Maç sabahı idman yaptı. O gün lisansı da yetişti ve sahaya çıkıp oynadı. Toplantıda Cisse’nin enerjisini düşünmeyelim dedim. Arkadaşlarına sarılıyor, paylaşmasını da biliyor. Böyle bir oyuncu da bize lazımdı. 3-4 ay ara vermişti ama içindeki istek ve coşku çabuk toparlanmasını sağlıyor. Bu kadar sakatımızın olduğu yerde, oyuncu grubu inanılmaz oynadı. Bence bu performansları da ödüllendirmek gerekiyor. Biraz da üzüntülüyüm. 15 yıllık köpeğim vardı, koynumda büyüttüğüm, vefat etti. Sokak köpeklerini de besliyorum. Bugünkü galibiyetle bize veda etti galiba” diyerek sözlerini tamamladı.

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