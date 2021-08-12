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Mesut Özil: "Baskıyı motivasyon olarak görüyorum"

Fenerbahçeli Mesut Özil, Fransız basınına konuştu. Üzerindeki baskıyı motivasyon olarak gördüğünü söyleyen yıldız oyuncu, "Bu kadar özel ilgi ve sevgi gösterilince, karşılığında en iyisini vermek istiyorsunuz" dedi

Mesut Özil:

Fenerbahçe'de oynamanın baskı yarattığını kabul eden yıldız 10 numara, "Ben bunu bir motivasyon olarak görüyorum. Bu kadar özel bir ilgi ve sevgi gösterilince karşılığında en iyisini vermek için kendinizi borçlu hissediyorsunuz. Bu sevgiyi görmek, bir futbolcunun başına gelebilecek en güzel şey" cümlelerini kullandı.

Geçmişinde Türkiye ile bağlarını hiç koparmadığını söyleyen Mesut Özil, "Bazı akrabalarım burada yaşadığı için neredeyse her yaz ziyarete gelirdik. Evde Türkçe konuşarak ve televizyonda Fenerbahçe maçları izleyerek büyüdüm" dedi.

Türkiye'ye kan ve gönül bağı sayesinde her zaman aşina olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Burada futbol oynamak ve insanları futbola bağlayan tutkuyu en ön sıradan hissedebilmek, benim için çok anlamlı" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe’nin çocukluk aşkı olduğunu kaydeden Mesut Özil, "Bir gün bu formayı giyebilmek benim için gerçek bir rüyaydı. İmza atalı 7 ay oldu ve bu kulüpte oynamanın ne demek olduğunu her geçen gün daha fazla anlıyorum" ifadelerini kullandı.

Pandemi yüzünden henüz taraftar ile bu hisleri yeteri kadar paylaşamadığını kaydeden 32 yaşındaki futbolcu, "Ancak son zamanlarda, özellikle sosyal medyada bana çok destek verdiler" sözleriyle taraftara teşekkür etti.

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