Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı futbola verilen arada futbolcular fit kalmak için çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. Futbol hayatını İngiltere'nin Arsenal takımında sürdüren Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de bu doğrultuda evde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Mesut, sosyal medya hesabından yaptığı çalışmaları takipçileri ile paylaştı ve 'Evde kal' çağrısında bulundu.