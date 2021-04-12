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Mesut Özil'den Cenk Tosun'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, BB Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun'a sosyal medyada geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Mesut Özil'den Cenk Tosun'a geçmiş olsun mesajı

BB Erzurumspor maçının 73. dakikasında dizinden sakatlanan ve sahayı sedye ile terk eden Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun'a, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil'den geçmiş olsun mesajı geldi. Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun kardeşim Cenk Tosun. İnşallah en kısa sürede daha güçlü döneceksin sahalara" yazdı.

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