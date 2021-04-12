BB Erzurumspor maçının 73. dakikasında dizinden sakatlanan ve sahayı sedye ile terk eden Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun'a, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil'den geçmiş olsun mesajı geldi. Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun kardeşim Cenk Tosun. İnşallah en kısa sürede daha güçlü döneceksin sahalara" yazdı.