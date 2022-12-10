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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mesut Özil'den Cristiano Ronaldo'ya büyük destek

Mesut Özil, Real Madrid'den eski takım arkadaşı olan Cristiano Ronaldo'nun zor günlerinde yanında oluyor

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  • Mesut Özil'den Cristiano Ronaldo'ya büyük destek - Dünya Kupası haberleri

    Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndan hemen önce vermiş olduğu röportaj, gündeme bomba gibi düşmüş ve bu çarpıcı sözlerin ardından Portekizli yıldız ile Manchester United'ın yolları ayrılmıştı.
  • Mesut Özil'den Cristiano Ronaldo'ya büyük destek - Dünya Kupası haberleri

    Ronaldo daha sonra Katar'daki turnuvaya odaklandı ve Portekiz'in gruptan çıkmasına yardım etti.
  • Mesut Özil'den Cristiano Ronaldo'ya büyük destek - Dünya Kupası haberleri

    Tam bu esnada son 16 turu mücadelesinde Portekiz'in teknik direktörü Fernando Santos, yıldız futbolcuyu İsviçre'ye karşı yedek bıraktı ve bu olay gündeme oturdu.
  • Mesut Özil'den Cristiano Ronaldo'ya büyük destek - Dünya Kupası haberleri

    Real Madrid'den eski takım arkadaşı Mesut Özil ise Ronaldo'nun son dönemde aldığı eleştirilere tepki gösterip yıldız futbolcuyu savundu.
  • Mesut Özil'den Cristiano Ronaldo'ya büyük destek - Dünya Kupası haberleri

    Twitter'dan Ronaldo'nun yaşadığı süreçle alakalı yorum yapan Özil, şunları söyledi:
  • Mesut Özil'den Cristiano Ronaldo'ya büyük destek - Dünya Kupası haberleri

    "Cristiano ile ilgili basında çıkan olumsuz haberlerin sebebini anlamıyorum. Önemsiz, kariyeri olmayan yorumcular, onun adını kullanarak tık almaya ve dikkat çekmeye çalışıyorlar.
  • Mesut Özil'den Cristiano Ronaldo'ya büyük destek - Dünya Kupası haberleri

    Ronaldo yakında 38 yaşına girecek. Sezonda 50 gol atamaması artık sürpriz olmamalı değil mi? Yeni jenerasyondan herhangi birinin onun istatistiklerini yakalayabileceğini zannetmiyorum.
  • Mesut Özil'den Cristiano Ronaldo'ya büyük destek - Dünya Kupası haberleri

    Her futbolsever, onu 20 yıldır birinci sınıf futbol oynarken görmekten mutlu olmalı. Herkes, tarihteki büyük sporculardan birine saygı duymalı."
  • Mesut Özil'den Cristiano Ronaldo'ya büyük destek - Dünya Kupası haberleri
  • Mesut Özil'den Cristiano Ronaldo'ya büyük destek - Dünya Kupası haberleri

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