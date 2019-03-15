Mesut Özil'den terör saldırısına kınama!

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye terörist saldırı düzelendi. Mesut Özil, 49 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.

Türk asıllı Alman futbolcu Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'da olanlar çok üzücü. Christchurch'te yaşayanlara ve olaylardan etkilenenlerin ailelerine sevgilerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.