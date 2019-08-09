İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil ve Kolasinac'ın pazar günü yapılacak açılış maçında deplasmanda Newcastle United'a karşı forma giymeyeceği açıklandı.

Arsenal'den yapılan açıklamada, bu karara gerekçe olarak "polisin soruşturduğu başka güvenlik hadiselerini" gösterirken ayrıntıya yer verilmedi.

Açıklamada "Oyuncularımızın ve ailelerin güvenliği daima birinci önceliğimizdir. Bu kararı oyuncularımız ve temsilcileri ile müzakere ederek aldık. Polisle temastayız ve oyuncularımız ile ailelerine destek vermeyi sürdürüyoruz. Oyuncularımızı en kısa zamanda yeniden takımda görmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.