Mesut Özil: "Hedefimiz şampiyonluk"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, TRT Deutsch kanalına açıklamalarda bulundu. İşte yıldız futbolcunun sorulara verdiği yanıtlar...

Mesut, resmen Fenerbahçe'ye transfer oldun. Kendini nasıl hissediyorsun? Bizimle duygularını paylaşır mısın? Fenerbahçe formasıyla hedeflerin neler?

"Öncelikle çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Bu her zaman benim bir hayalimdi. Çocukluğumdan beri bu takımın büyük bir taraftarıydım ve Fenerbahçe sürekli takip ettiğim takımdı. Şimdi Fenerbahçe'nin bir oyuncusu olarak buradayım ve hedefimiz tabii ki şampiyon olmak. Bu sene şampiyon olmayı başaracağımızı umuyorum."

Maçlardan önce dua ediyorsun. Özel bir duan var mı?

"Ben bir Müslümanım. Önce Kur'an-ı Kerim'den kesitler okuyorum. Bunları okuduktan sonra da tabii ki takım arkadaşlarım için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum."

Erol Bulut ile Okocha hem Frankfurt hem de Fenerbahçe'de beraber oynadı. Erol Bulut'un aktif futbolculuk zamanlarını hatırlıyor musun?

"Hepsini değil diyelim. Tabii ki o zamanlar Fenerbahçe'yi takip ediyordum ve ikisinin de maçlarını seyrediyordum. Jay-Jay Okocha çok yetenekli bir oyuncuydu, bu kulüpte ikisi de çok başarılı işlere imza attılar ve ben de aynı şekilde Fenerbahçe'de aynı başarılara imza atmak istiyorum."

Maçlarda hangi sistemi tercih ediyorsun?

"Bu sadece teknik direktörün vereceği bir karar. Benim kendimi en iyi hissettiğim pozisyon oyun kurucu pozisyonu. Ama dediğim gibi; teknik direktör her şeyin kararını verir."