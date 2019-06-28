Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de top koşturan ancak takımdan ayrılması gündemde olan Mesut Özil için İngiliz basınında yeni haberler çıkmaya devam ediyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Unai Emery'nin takımda düşünmediği Türk asıllı Alman futbolcu için Arsenal şu ana kadar hiçbir kulüpten teklif alamadı.

Son yıllarda büyük bir düşüş yaşayan ve Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalan Arsenal'in yaz transfer dönemi için yalnızca 45 milyon sterlin'lik bütçesi olduğu öne sürüldü. Celtic'ten Kieran Tierney ve Saint Etienne'den William Saliba'yı transfer etmek isteyen Emery, yüksek maliyeti nedeniyle Mesut Özil'in gönderilmesini istese de herhangi bir teklifin gelmemesi, yıldız futbolcunun Arsenal'de kalacağına işaret ediyor.

Haberde, Mesut Özil'in Arsenal'den kazandığı ücrete dikkat çekildi. Yıldız futbolcunun Arsenal'den haftalık 350 bin sterlin kazandığı İngiliz basınında yer alıyor. Buna göre Özil, İngiliz ekibinden yıllık 20 milyon euro civarında gelir elde ediyor.

2013'ten bu yana Arsenal'de top koşturan 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Mesut Özil, 2013'ün Eylül ayında Real Madrid'den 47 milyon euro'ya Londra ekibine transfer olmuştu.