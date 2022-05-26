Her zaman kontratının sonuna kadar kalmak istediğini söyledi ama kadro dışı durumunda bir değişiklik olmayınca sadece oturmak istemedi. Bu bir oyuncu için kolay değil. 'Burada kalmak istesem de artık yoluma devam etmem gerekiyor, sezonun kalanında oynayamayacağım, 5 ay daha kalmam için bir neden yok' dedi.