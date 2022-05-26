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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mesut Özil'in menajerinden açıklama

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve geleceği merak edilen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten yeni açıklamalar geldi

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  • 01
    Mesut Özil'in menajerinden açıklama

    Fenerbahçe'de mart ayında kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınında Daily Mirror'a açıklamalarda bulundu.
  • 02
    Mesut Özil'in menajerinden açıklama

    Öncelikle Arsenal günleriyle ilgili konuşan Söğüt şu ifadeleri kullandı: 
  • 03
    Mesut Özil'in menajerinden açıklama

    "Diğer oyunculara uyguladıkları gibi adil bir muamele istedik. Kadro dışı bırakılması, transferin bitmesinden birkaç gün önce oldu, reaksiyon vermemiz için çok geç bir zamandı. 
  • 04
    Mesut Özil'in menajerinden açıklama

    Belki 3-4 gün daha önce bu karar verilseydi, farklı olabilirdi. Karar bizim için sürprizdi. Teknik direktör Mesut'u kadroda istemedi ve oyuncu da bunu kabul etmek zorunda. Ne yapabilirsiniz ki?
  • 05
    Mesut Özil'in menajerinden açıklama

    Her zaman kontratının sonuna kadar kalmak istediğini söyledi ama kadro dışı durumunda bir değişiklik olmayınca sadece oturmak istemedi. Bu bir oyuncu için kolay değil. 'Burada kalmak istesem de artık yoluma devam etmem gerekiyor, sezonun kalanında oynayamayacağım, 5 ay daha kalmam için bir neden yok' dedi.
  • 06
    Mesut Özil'in menajerinden açıklama

    Gitmek istediği yere gitmesi için bu zamanı kullanmak gerekliydi. Covid zamanıydı ve 5 aylık süreyi futbola dönmek için kullandık.

     
  • 07
    Mesut Özil'in menajerinden açıklama

    Arteta ile takım arkadaşıydılar. Sonra onun hocası oldu. Bir futbolcu olarak ona saygı duydu. İnsani olarak hiçbir sorunu yoktu.
  • 08
    Mesut Özil'in menajerinden açıklama

    Ben her zaman bir 'Gunner'ım (Arsenalli taraftarların lakabı) dedi. Başka bir Premier Lig takımına gitmeyi asla düşünmedi. Onun için imkansızdı. Türkiye'de de aynısı olacak. Fenerbahçe'den başka kulüpte oynamaz." 
  • 09
    Mesut Özil'in menajerinden açıklama

    FENERBAHÇE SÖZLERİ

    "Takıma geri dönmesini bekliyoruz. Bunu umuyoruz ve bekliyoruz. Herhangi bir yere gitme ihtimali yok, 2 yıl daha kontratı var ve Fenerbahçe'de kalacak.
  • 10
    Mesut Özil'in menajerinden açıklama

    Bazı oyuncularla teknik direktör arasında tartışma yaşandı, tam olarak detaylarını bilmiyorum. Ama bu her zaman olan bir şey. Futbolcular ve teknik direktörün farklı görüşlerde olması sıra dışı değil.
  • 11
    Mesut Özil'in menajerinden açıklama

    Bence Fenerbahçe'de futbolu bırakmak istiyor. Her zaman bunu istedi. Hala Fenerbahçe'de ve Türkiye'de bir şeyler yapacağını düşünüyorum.
  • 12
    Mesut Özil'in menajerinden açıklama

    Şu anda başka bir ülkeye gideceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye gelmeden önce yapabilirdi ama artık sanmıyorum. Ama futbolda neyin ne olacağını bilemezsiniz."

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