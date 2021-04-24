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HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçeMesut Özil kısmen Gökhan Gönül tüm antrenman takımla çalıştı
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Mesut Özil kısmen Gökhan Gönül tamamen takımla çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile 25 Nisan Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Gökhan Gönül antrenmanın tamamında, Mesut Özil ise antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı

Mesut Özil kısmen Gökhan Gönül tüm antrenman takımla çalıştı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde futbol A takımı direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertliler, pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Gökhan Gönül antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Mesut Özil ise idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti’nin tedavisine devam edildi.

Bu arada sarı-lacivertli oyuncular, antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla sahada Türk bayrağı ile poz verdi.

Öte yandan kaleci antrenörü Michael Kraft'ın doğum günü de kutlandı. Tebrikleri kabul eden Michael Kraft, bu jestten dolayı teknik ekibe ve oyunculara teşekkür etti.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

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