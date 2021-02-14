Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, 2 maç aradan sonra galibiyet elde etti. Ligin 24. haftasında oynanan derbide Galatasaray'a 1-0, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli takım, Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe, Mame Thiam'ın 19. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, müsabakanın 53. dakikasında Enner Valencia ile ikinci golü buldu: 0-2. Fatih Karagümrük, 67. dakikada Fabio Borini ile fileleri havalandırarak farkı bire indirdi: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde 16. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 51'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Süper Lig'de 7. mağlubiyetini yaşayan Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mesut Özil, Fatih Karagümrük müsabakasında sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Ara transfer döneminde İngiltere'nin Arsenal kulübünden büyük umutlarla transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

OPTA verilerine göre Mesut Özil'in Fatih Karagümrük karşısındaki performansı:

Topla buluşma: 60

Pas %: 96.1

İkili mücadele: 1/5

RCS topla buluşma: 2

Şut: 0/2

Sahipsiztopkazanma: 5