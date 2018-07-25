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Mesut Özil olayı ve sporcuların siyasetçilerle tartışmalı fotoğrafları

Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafla başlayan ve Özil'in Alman Milli Takımı'ndan ayrılmasıyla sonuçlanan tartışma bir ilk değil. Daha önce de ünlü spor yıldızlarının siyasilerle çektirdikleri fotoğraflar çeşitli tartışmalara ve eleştirilere neden olmuştu.

25.07.2018 - 12:37 | Güncelleme:
- Reuters
Mesut Özil, Erdoğan ile geçen Mayıs'ta Londra'da buluşmuştu.

Kameralara, fotoğraf makinelerine poz vermek çoğu spor yıldızının için her gün yaptığı bir şey. Ancak bazı fotoğraflar hızla eleştirilere ve tartışmaya neden olabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafın ardından gelen tepkiler üzerine Alman Milli Takımı'nda artık oynamayacağını açıklayan Mesut Özil gibi.

Özil, "ailemin geldiği ülkenin en yüksek makamına saygıdan" diyerek Mayıs ayında Londra'da Erdoğan ile buluşmuştu.

Ancak fotoğraf, bazılarının Özil'in Alman demokratik değerlerine bağlılığını sorgulamasına yol açtı.

Özil'i eleştirenler arasında, "futbol ve federasyon Erdoğan tarafından yeterince saygı gösterilmeyen değerleri savunuyor" diyen Alman Futbol Federasyonu da vardı.

Tartışma, sporcuların siyasilerle buluşması ve gülümseyerek çektirdikleri fotoğrafların bir destek gösterisi olarak yorumlanıp yorumlanamayacağı konusunda soru işaretleri oluşturdu.

Ancak bu kesinlikle bir ilk değildi.

Muhammed Salah ve Ramazan Kadirov

- EPA
Çeçen lider Ramazan Kadirov Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah ile el sıkıştı.

İlk bakışta sıradan bir el sıkışma gibi gözüküyor, ancak bu fotoğraf Mısır Milli Takımı ve Liverpool'un yıldız oyuncusunun siyasi propaganda amacıyla kullanıldığı suçlamalarını berebarinde getirdi.

Salah, insan hakları ihlalleriyle suçlanan Çeçen lider Ramazan Kadirov ile buluştu.

İkili geçen ay, Mısır Milli Takımı'nın Dünya Kupası hazırlıklarını yaptığı Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de bir araya geldi.

İnsan hakları örgütleri, FIFA'yı Çeçenistan'ı organizasyona dahil etmekle eleştirdi ve fotoğrafı kınadı.

Uluslararası Af Örgütü'nden Allah Hogarth, "Ramazan Kadirov, Salah'ı yürüyen bir fırsat olarak gördü. Kadirov'un Çeçenistan'daki otoriter yönetimi kaybedilenler, işkenceler ve yargısız infazlarla dolu" dedi.

Çeçen lider ise BBC'ye yaptığı açıklamada, insan hakları sicilini savunmuş ve yargısız infaz haberlerinin "uydurma" olduğunu iddia etmişti.

Dennis Rodman ve Kim Jong-un

- KCNA / AFP
Kim Jong-un, eski NBA yıldızı Dennis Rodman ile birlikte Pyongyang'ta bir basketbol maçı izlerken.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve eski basketbol yıldızı Dennis Rodman'ın arkadaşlıkları uzun süredir biliniyor.

Rodman Kuzey Kore'ye ilk seyahatini, Vice Media'nın Rodman'ın takımı Harlem Globetrotters'ın bir gösteri maçı ayarlaması üzerine yapmıştı.

Rodman bunun ardından Kuzey Kore'ye birkaç seyahat yaptı birçok kez basketbol hayranı olduğu bilinen Kim Jong-un ile defalarca görüştü.

Ancak Rodman, Kuzey Kore'nin insan hakları ihlalleriyle ilgili herhangi bir şey söylememesi nedeniyle eleştirildi.

Kuzey Kore'de kamuya açık infazlar yapıldığı, insanların acımasız çalışma kamplarına gönderildiği ve vatandaşların devlet tarafından çok yakından izlendiği biliniyor.

Rodman NBC'de yaptığı açıklamada "Kimse bu ihlalleri görmedi, TV'de görmedi, hepsi kulaktan dolma şeyler" demişti.

Conor McGregor ve Vladimir Putin

- AFP
Conor McGregor, Putin'i "en büyük liderlerden biri" diyerek övmüştü.

Conor McGregor dünyanın en çok tanınan en büyük karma dövüş sanatları sporcularından biri.

McGregor, Putin tarafından Moskova'daki Dünya Kupası finaline özel olarak davet edildi.

Intagram'daki 24 milyon takipçisine yaptığı paylaşımda Rus lidere olan hayranlığını gizlemedi.

McGregor, "Bu adam günümüzün en büyük liderlerinden biri. Bugün benim için bir onurdu sayın Putin" diye yazdı.

Ancak McGregor'un buluşması Twitter'da yoğun bir tepkiyle karşılandı ve bir kullanıcı "Büyük bir dovüşcü ama kötü bir insan sarrafı derken, bir diğeri "Tarihi araştır" ifadesini kullandı.

https://twitter.com/sourmixedwkush/status/1018662127400349696

https://twitter.com/stevie1666/status/1018667626657009664

René Higuita ve Rodrigo Londoño (Timoşenko)

- AFP
René Higuita 2012'deki bir gösteri maçında, kendisiyle özleşleşen hareketini sergiliyor.

Kolombiyalı eski kaleci René "El Loco" Higuita en çok, kendi icadı olan 1995'te Wembley'de İngiltere'ye karşı oynanan maçta yaptığı "akrep vuruşuyla" tanınıyor.

Ancak Higuita, iki yıl önce şimdi silah bırakan Farc örgütünün lideriyle birlikte fotoğraf çektirdiğinde büyük tepki almıştı.

Farc, diğer örgütler, hükümet güçleri ve sağcı milisler arasındaki çatışmalarda 260 binden fazla kişi öldü.

Higuita "Askeri liderlerle, milis liderleriyle, gerilla liderleriyle buluştum, hepsi Kolombiyalı ve kalplerinin içini biliyorum" demişti.

Reuters
"Timoşenko" lakaplı Farc lideri Rodrigo Londono
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