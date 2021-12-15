Mesut Özil patladı

Gaziantep maçı sonrası Fenerbahçe soyunma odasında moraller bozuk, sinirler gergindi.

Kaptan Mesut Özil sesini yükselterek yaptığı konuşmada alınan sonuçların sarı lacivertli camiaya yakışmadığını vurgularken "Bu oyun, bu hatalar ve bu sonuç bize yakışmadı. Bu seviyede bu kadar bireysel hata yapılmaz" çıkışında bulundu.

Vitor Pereira da yenilgiyi bireysel hatalara bağlarken "Zor günleri aşacağız. Derbide Beşiktaş'ı yeneceğiz" derken şampiyonluk vurgusu yapmaya devam etti.

ADA'DAN MESUT ÖVGÜSÜ

Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki performansı İngiliz basının da dikkatini çekiyor. Yıldız futbolcunun Gaziantep maçındaki futbolu ve attığı gol, Ada medyasında yer buldu.

Daily Mirror Gazetesi haberinde, Mesut'un Sarı-Lacivertliler'de yeniden form tuttuğunu belirterek, "Gaziantep maçında defansın arasından süzülerek zamanlaması harika olan bir pas aldı ve güzel bir gol atarak takım arkadaşlarının takdirini kazandı" ifadelerini kullandı.